Pericoli in mare, un altro salvataggio: bagnini Poseidon evitano il peggio a un 62enne

Ancora una volta, provvidenziale è stato l'intervento dei bagnini della Poseidon

Gela. Il vento e le condizioni del mare hanno messo in difficoltà un sessantaduenne. L'uomo, ormai privo di forze, stava per essere trascinato al largo dalla corrente, in un tratto del lungomare, nei pressi del club Nautico. Ancora una volta, provvidenziale è stato l'intervento dei bagnini della Poseidon, che si occupano del servizio nelle spiagge. I tre in servizio in quel tratto, Mattia Anzaldi, Giulio Sanzo e Leandro Cuvato, sono intervenuti mettendo in salvo il bagnante che intanto era finito contro la scogliera. I bagnini hanno riportato qualche escoriazione ma il sessantaduenne è stato riportato a riva e fortunatamente non ha avuto bisogno dell'intervento del personale medico. Negli stessi frangenti, come abbiamo riportato, una donna è stata tratta in salvo, a poca distanza da quel tratto, mentre cercava di aiutare i due figli piccoli, a loro volta in difficoltà in mare.