“Percorsi Musicali – Gela Estate 2025”: sul palco delle Mura Federiciane arriva la band Spasha

Gela. Continua il viaggio tra note e atmosfere d’estate con il cartellone di “Percorsi Musicali – Gela Estate 2025”, rassegna organizzata dall’Associazione Amici della Musica “G. Navarra” di Gela con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, e del Comune di Gela – Assessorato Turismo, Cultura ed Eventi.



Il prossimo appuntamento è fissato per stasera, martedì 26 agosto , quando la suggestiva cornice delle Mura Federiciane – Plesso Santa Maria di Gesù ospiterà il concerto della band Spasha. L’evento avrà inizio alle 21:15 e promette una serata di grande energia e coinvolgimento, grazie al repertorio fresco e travolgente del gruppo, capace di unire sonorità moderne a richiami tradizionali. La rassegna punta a valorizzare luoghi simbolo della città trasformandoli in palcoscenici a cielo aperto, dove la musica diventa occasione di socialità e incontro tra generazioni. Con questo nuovo live, Gela si conferma protagonista di un’estate culturale ricca e partecipata, capace di attrarre pubblico locale e visitatori. Per i fan, l’appuntamento con Spasha rappresenta l’occasione perfetta per vivere una notte d’estate tra musica e storia, all’interno di una cornice unica nel suo genere.