"PeR" sul territorio, aderisce Lombardo: "Sarà referente a Marianopoli"
L'adesione è stata ufficializzata
A cura di Redazione
23 agosto 2025 07:35
Gela. Nell'ottica di un rafforzamento di "PeR" nel territorio provinciale, la dirigenza annuncia l'adesione di Salvatore Lombardo. Sarà il referente a Marianopoli. "Lombardo ha una lunga esperienza nel sindacato e darà un contributo fattivo e di esperienza nelle tematiche del lavoro e di assistenza alle fasce più deboli", commenta il segretario regionale Miguel Donegani.
In foto Salvatore Lombardo