"PeR rimasta in campagna elettorale", dem distanti da Donegani: "Opposizione sterile"

La cesura è netta nel fronte progressista e il Pd si schiera con il sindaco

Gela. Se il sindaco Terenziano Di Stefano ha lamentato, anche a conclusione del vertice di maggioranza della scorsa settimana, di essersi sentito "un po' solo" su temi delicati, i dem ribadiscono che il progetto amministrativo e politico lo porteranno avanti insieme al primo cittadino. Non a caso, contestano l'opposizione "sterile" di PeR e del segretario regionale Miguel Donegani, che ieri ha attaccato frontalmente Di Stefano e la sua amministrazione. "Esprimiamo la nostra sorpresa e preoccupazione per l’attacco inaspettato da parte di "PeR", in un momento in cui la nostra città sta vivendo una nuova primavera. È fondamentale, nel processo di ricostruzione del centrosinistra, guardare ai risultati concreti raggiunti dall’amministrazione Di Stefano", fanno sapere dalla segreteria del partito. La cesura è netta nel fronte progressista e il Pd si schiera con il sindaco. "La campagna elettorale per le amministrative si è conclusa due anni fa - aggiungono i dirigenti del partito - rimanere costantemente in una logica di campagna elettorale non giova a nessuno. Pertanto, desideriamo offrire un consiglio, non richiesto, al movimento satellite di Controcorrente: da politici esperti, ci aspettiamo ragionamenti fondati su proposte concrete, piuttosto che su una sterile opposizione". I democratici non sembrano per nulla intenzionati a parlare la stessa lingua di "PeR", in una dimensione di centrosinistra che in città li vede distanti da uno degli storici esponenti del Partito democratico, poi messosi alla testa di "Progressisti e rinnovatori". "Continuiamo a sostenere con convinzione la giunta Di Stefano, certi del lavoro di profondo cambiamento che questa amministrazione sta realizzando per la nostra città. I cittadini - concludono gli esponenti del Pd.- sanno bene da che parte stare e riconoscono l’importanza delle azioni intraprese per il bene della comunità. Il nostro impegno rimane rivolto al dialogo costruttivo e alla collaborazione per un futuro migliore della città".