PeR nel "patto di consultazione" con "Sinistra delle idee" e "Sinistra futura": "Progetto regionale forte"

“Cresce l’area progressista che ci eravamo prefissi", dice Donegani

Gela. Oltre al patto federativo già sancito con “Sinistra futura” e al rapporto consolidato con “Cotrocorrente” del deputato regionale La Vardera, il laboratorio politico “PeR” ha ratificato un “patto di consultazione” con l'associazione politica “Sinistra delle idee”. “L’idea di fondo è quella di costruire, partendo dai territori e dal protagonismo dei cittadini, una rete progressista e di sinistra capace di incidere sempre più sui temi della pace, della giustizia sociale, della legalità, dell’ambiente, del diritto alla salute, del diritto allo studio e alla conoscenza, delle grandi questioni relative alla gestione del servizio idrico e dei rifiuti. Si è, pertanto, deciso di definire un patto di consultazione come avvio di un percorso comune inclusivo e condiviso e strumento di lavoro e iniziativa comune. Come Sinistra Futura, associazione nazionale e regionale presente in tutta Italia e in tutte le provincie siciliane, e e PeR movimento nato a Gela e nella provincia di Caltanissetta ma ormai presente in tutta la Sicilia, nel mese di dicembre 2024 abbiamo già siglato un patto federativo che vede le due associazioni impegnate ad alzare il livello di opposizione alla giunta Schifani e contribuire alla crescita di un nuovo movimento democratico, progressista e di sinistra in Sicilia in grado di colmare le debolezze e le inadeguatezza dell’attuale offerta politica all’Ars e nel territorio siciliano. Con Sinistra delle Idee, associazione presente in diverse realtà della Sicilia ma in particolare nella città di Palermo, è stata assunta la decisione di definire un patto di consultazione come avvio di un percorso di dialogo e collaborazione. Per Sinistra delle Idee lo strumento dei patti di consultazione rappresenta una modalità di rapporto politico e culturale con partiti, movimenti e realtà civiche dell’area progressista, operanti nel territorio nazionale, regionale e locale che abbiano gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Nelle prossime settimane seguiranno posizioni pubbliche e iniziative politiche rivolte alla vita del patto di consultazione”, si legge in una nota diramata da Pippo Zappulla (Sinistra futura), dal segretario regionale “PeR” Miguel Donegani e dai rappresentanti di Sinistra delle idee, Peppone Ferrara e Federica Lombardo. “Cresce l’area progressista che ci eravamo prefissi. Con l’adesione di Sinistra delle idee e la condivisone con Controcorrente, mettiamo le basi per un progetto regionale sempre più forte e radicato”, sottolinea Donegani.