Per la prima volta i vertici di AIFA in missione istituzionale in Giappone

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Il Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco Robert Nisticò ha guidato una delegazione, composta anche dal consigliere del CdA Emanuele Monti e da Armando Magrelli de...

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Il Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco Robert Nisticò ha guidato una delegazione, composta anche dal consigliere del CdA Emanuele Monti e da Armando Magrelli dell'Ufficio relazioni internazionali, in missione istituzionale in Giappone.

Due riunioni bilaterali hanno rappresentato il fulcro della visita, storicamente la prima in Giappone: con i vertici del Ministero della Salute giapponese, un confronto approfondito sulle politiche sanitarie nazionali, in un Paese che ha fatto della longevità un pilastro del proprio sistema di welfare;

con la Direzione Generale dell'Agenzia regolatoria dei farmaci giapponese (PMDA - Pharmaceuticals and Medical Devices Agency) e il Presidente Yasuhiro Fujiwara: un dialogo strategico sui modelli regolatori, con particolare attenzione alle sfide condivise tra i sistemi dei due Paesi e alle opportunità di collaborazione futura.

L'iniziativa ha visto il supporto dell'Ambasciata d'Italia a Tokyo e ha avuto l'obiettivo di favorire il confronto sui temi strategici per la salute pubblica e di promuovere la condivisione di buone pratiche a beneficio dei cittadini.

"Nel corso degli incontri bilaterali ho avuto modo di confrontarmi con i vertici delle istituzioni sanitarie del Giappone, avviando un dialogo costruttivo su temi cruciali, come la ricerca e l'innovazione, la longevità e la gestione delle cronicità, la politerapia nei pazienti anziani, l'uso dell'IA in ambito regolatorio e la sostenibilità dei sistemi sanitari - ha detto il Presidente di AIFA Robert Nisticò -. Si tratta di ambiti nei quali Italia e Giappone, accomunate da un sistema sanitario universalistico, condividono sfide comuni e rispetto ai quali è fondamentale rafforzare il confronto e lo scambio di esperienze. In un contesto globale sempre più complesso, la cooperazione tra istituzioni rappresenta un elemento chiave per garantire l'accesso a cure sicure, efficaci e innovative".

"Il Giappone ha adottato politiche innovative per fare fronte all'invecchiamento della popolazione e i conseguenti maggiori costi che hanno permesso di contenere la spesa farmaceutica pur garantendo l'accesso rapido all'innovazione, rappresentando un modello da approfondire nell'ambito di cooperazione tra i nostri due Paesi", ha sottolineato il rappresentante del Ministero dell'Economia in AIFA Emanuele Monti.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).