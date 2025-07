Per due giorni spettacoli, musica e divertimento in Piazza San Giacomo

Con “Bimbi in Centro” e “Artisti per San Giacomo”, Gela conferma la sua vocazione all’accoglienza e alla festa

Gela. L’estate gelese entra nel vivo con due appuntamenti imperdibili in Piazza San Giacomo, pensati per coinvolgere grandi e piccoli nel cuore della città. Tra giochi per bambini, animazioni, musica dal vivo e DJ set, il centro storico si anima e si trasforma in un vero e proprio spazio di festa condivisa.

Il primo evento in programma è dedicato ai più piccoli. Giovedì 24 luglio, Piazza San Giacomo ospiterà “Bimbi in Centro”, una giornata pensata per il divertimento dei bambini e delle famiglie.



A partire dal pomeriggio, la piazza sarà invasa da: gonfiabili, animazioni e mascotte, zucchero filato, giochi e attività ludiche.

Un’occasione speciale per far vivere ai più piccoli un pomeriggio di gioco e fantasia in uno spazio sicuro e accogliente. L’ingresso è libero e le attività sono gratuite, nell’ambito della programmazione dell’estate cittadina.

Venerdì 25 alle 19 la celebrazione eucaristica in occasione della festa di San Giacomo sarà celebrata nella piazza antistante la chiesa.

La settimana proseguirà con un evento dedicato alla musica e all’intrattenimento serale. Sabato 26 luglio, sempre in Piazza San Giacomo, è il momento di “Artisti per San Giacomo”, un appuntamento serale che prenderà il via alle ore 21:00. La piazza sarà animata da musica dal vivo, DJ set e intrattenimento musicale per tutte le età



Un’occasione per ballare, ascoltare buona musica e vivere la città in una cornice suggestiva sotto le stelle. L’evento si inserisce nelle iniziative culturali e ricreative promosse per valorizzare il centro storico e rafforzare il senso di comunità.