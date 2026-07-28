Pef, tariffe Tari e rottamazione quinquies: domani maggioranza alla prova d'aula

Gli atti finanziari del servizio rifiuti e la rottamazione quinquies devono necessariamente essere varati entro fine luglio, non sono previsti piani B

Gela. Sarà una seduta di consiglio comunale, quella di domani sera, per nulla da sottovalutare, quanto a contenuti anche politici. Oltre al piano economico finanziario del servizio rifiuti e alle variazioni di bilancio già calendate dal presidente Paola Giudice, sono stati integrati, tra gli altri, i punti sulle tariffe Tari, che come il pef non prevedono variazioni, e gli atti della rottamazione quinquies, altro provvedimento che l'amministrazione Di Stefano sta supportando per cercare di risanare il maxi credito da evasione dei tributi locali, che va oltre quota cinquanta milioni di euro. Il lavoro degli uffici comunali e della commissione bilancio, oltre a quello della stessa amministrazione, si troverà davanti al volere di un'assise civica che quanto alla maggioranza del primo cittadino non potrà permettersi defaillance. Gli atti finanziari del servizio rifiuti e la rottamazione quinquies devono necessariamente essere varati entro fine luglio, non sono previsti piani B.