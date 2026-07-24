Pef in consiglio comunale, la prossima settimana aula chiamata alla presa d'atto

Il pef, la cui entità è già stata avallata dal cda della Srr4 (società che sovraintende il sistema rifiuti territoriale), non muterà rispetto agli anni precedenti

Gela. Il piano economico finanziario del servizio rifiuti approderà in aula consiliare, nel corso della prossima seduta, fissata per mercoledì 29 luglio. Il presidente del civico consesso Paola Giudice ha provveduto a integrare l'ordine del giorno, che già prevedeva diverse vriazioni di bilancio. Il pef, la cui entità è già stata avallata dal cda della Srr4 (società che sovraintende il sistema rifiuti territoriale), non muterà rispetto agli anni precedenti, con le relative tariffe Tari. Le somme complessive toccano i diciassette milioni di euro e a rilevare sono gli accantonamenti imposti dalla Corte dei Conti che contribuiscono all'attuale soglia. Il piano economico finanziario verrà sottoposto a una presa d'atto del civico consesso, da finalizzare appunto entro fine mese.