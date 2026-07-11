Pedone travolto e ucciso in viale Gazzi a Messina, la Procura apre un’inchiesta
Un uomo di 49 anni, molto conosciuto sui social, è morto nella tarda serata di ieri dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, a Messina
MESSINA (ITALPRESS) – Un uomo di 49 anni, molto conosciuto sui social, è morto nella tarda serata di ieri dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, a Messina. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30 mentre la vittima stava attraversando la strada. Alla guida della Honda Africa Twin un quarantenne, trasportato all’ospedale Piemonte per gli accertamenti tossicologici e alcolemici previsti dalla legge. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.
La Procura di Messina ha avviato un’inchiesta: il motociclista sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto. Sono in corso ulteriori accertamenti anche sulla velocità del mezzo e sulla posizione amministrativa della moto, che dai primi riscontri risulterebbe priva di copertura assicurativa.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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Fonte:
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Verificato il: 11 luglio 2026