Pd, conferenza programmatica al via: in serata confronto interno "sui temi per la città"

Ciò che emergerà dal dibattito interno diventerà poi proposta pratica da mettere sul tavolo dell'alleanza del sindaco, per svilupparla nel programma e nella visione di insieme che si vorrà dare alla città

Gela. Se l'attesa, anche da parte di qualche alleato, era per eventuali esternazioni di mera strategia politica, la riunione serale dei dem ha probabilmente lasciato spiazzati. I democratici, con dirigenti, consiglieri comunali e assessori, hanno fatto il punto invece principalmente sulla conferenza programmatica, che intendono tenere, in città, entro la prima settimana di ottobre. “Per noi, i temi sono fondamentali e lo abbiamo ribadito – dice il segretario cittadino del partito Giuseppe Arancio – la conferenza programmatica che stiamo organizzando sarà la rappresentazione della nostra visione della città, in una prospettiva di dieci anni”. Dal fronte mare al ciclo della depurazione, passando per la sanità, gli investimenti, l'agricoltura, la legalità e la sicurezza, i democratici hanno attivato quattro macroaree che saranno sviluppate nel corso della conferenza programmatica. Ciò che emergerà dal dibattito interno diventerà poi proposta pratica da mettere sul tavolo dell'alleanza del sindaco, per svilupparla nel programma e nella visione di insieme che si vorrà dare alla città. Gli esponenti del Pd sono convinti che si debba andare avanti sui temi. Punti più volte ripresi in queste settimane, come la rappresentanza nello schema del governo cittadino, per ora rimangono sullo sfondo, in attesa del bilancio stabilmente riequilibrato. La dirigenza del partito ne ha approfittato per informare i presenti circa l'esito della recente riunione avuta proprio con Di Stefano. E' evidente che il Pd ha un peso non indifferente nello schema del “modello Gela” e confida in riscontri pratici dal sindaco. Se ci sarà l'opzione ampliamento è ancora presto per dirlo: Di Stefano sembra del tutto concentrato sulle priorità amministrative e gli alleati non pare abbiano intenzione di forzare i tempi. Una rivisitazione interna alla maggioranza pare scontata. I democratici passeranno dalla conferenza programmatica, che potrebbe diventare un momento di condivisione con gli alleati, partendo dai temi ma senza trascurare una governance politica che dovrà fare da base nella prospettiva “dei dieci anni”, assai spesso citata dal sindaco e da altri esponenti della coalizione. La prossima settimana, intanto, i dem riuniranno la direzione, sempre in un contesto di organizzazione della conferenza programmatica.

In foto il segretario Arancio insieme a uno dei vicesegretari Di Dio e al dirigente Altamore