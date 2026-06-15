"Pd con Di Stefano, incomprensioni affrontate", Orlando: "Centrosinistra unito può vincere"

Proprio Orlando, insieme al gruppo consiliare, si è posto in prima linea nelle ultime diatribe istituzionali che, ancora una volta, pongono la città in ambasce su punti strategici. Il progetto per la città di Di Stefano rimane il baricentro di tutto

Gela. Gli inconvenienti in corso d'opera non sono mancati ma i dem, a maggior ragione in questa fase molto delicata per le sorti amministrative a Palazzo di Città, si stanno stringendo ancora di più intorno al progetto del sindaco Terenziano Di Stefano. Dalla vertenza sanità a quella per il porto rifugio e ancora lo scontro istituzionale con la Regione sulle royalties dimezzate per l'estrazione del gas in mare, il Pd sta con Di Stefano senza se e senza ma. Una conferma in tal senso la fornisce il capogruppo consiliare Gaetano Orlando, che tra i dem è stato sicuramente quello più critico nel recente passato rispetto alle mosse del capo dell'amministrazione. "Il Pd ha sempre sostenuto l'azione del sindaco e della sua amministrazione, l'abbiamo dimostrato con i fatti - dice - le incomprensioni? Possono capitare. Abbiamo parlato e ci sono stati gli opportuni chiarimenti per andare avanti". Proprio Orlando, insieme al gruppo consiliare, si è posto in prima linea nelle ultime diatribe istituzionali che, ancora una volta, pongono la città in ambasce su punti strategici. Gli affondi in direzione del centrodestra e del governo regionale non sono mancati. Secondo Orlando, proprio davanti a una condizione di questo tipo, bisogna fare quadrato politico. La sua visione non è dissimile da quella esposta di recente da Di Stefano. "Con questo centrodestra che è chiamato a rispondere anche a pesanti vicende giudiziarie - continua - ritengo che il centrosinistra unito abbia la possibilità di vincere, già in Regione. Dobbiamo essere uniti e mi riferisco non solo ai partiti che già sono in questa prospettiva ma anche a "Sud chiama nord" e ovviamente a La Vardera, che ha ottenuto risultati alle amministrative, grazie alla qualità dei candidati che ha sostenuto. In un quadro d'alleanza di questo tipo, ci sono possibilità concrete di invertire la rotta e di vincere in Sicilia". Il punto di partenza, imprescindibile, per i dem rimane il progetto per la città di Di Stefano.