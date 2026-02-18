Pattinaggio, storico bronzo per la Cina nell’inseguimento a squadre

MILANO (ITALPRESS) - La nazionale cinese di pattinaggio di velocità si è messa al collo una storica medaglia di bronzo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Nella finale B dell'inseguimento a squadre...

MILANO (ITALPRESS) - La nazionale cinese di pattinaggio di velocità si è messa al collo una storica medaglia di bronzo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Nella finale B dell'inseguimento a squadre maschile, il terzetto composto da Liu Hanbin, Wu Yu e Li Wenhao ha avuto la meglio sull'Olanda: 3'41"38 il crono finale e orange battuti per appena 9 centesimi. Per la Cina si tratta della prima medaglia di sempre in questa specialità. "Raggiungere questo risultato è un enorme spinta per tutta la squadra. Ha un altissimo valore per noi", ha sottolineato Ning, che aveva preso parte alla semifinale e già bronzo nei 1000. Per Liu un bronzo speciale visto che aveva promesso alla nonna di tornare a casa con una medaglia: "Spero che mi abbia visto, è un risultato che appartiene a tutto il pattinaggio di velocità cinese e al nostro Paese".

- foto Xinhua -

