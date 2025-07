Pasti e alimenti nelle strutture Asp, operatori a rischio: chiesto incontro in prefettura

Preoccupazione per il futuro dei lavoratori

Caltanissetta. In relazione al cambio appalto per il servizio e gestione trasporto pasti e alimenti presso i presidi ospedalieri e di veicolazione carrelli pasti e colazione presso presso le cucine dell'Asp di Caltanissetta e distretti territoriali, si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, l'azienda uscente "Europea servizi ambientali", la ditta subentrante "Si Ristora", l'ufficio provinciale del lavoro e la committente, l'Asp di Caltanissetta.

Le organizzazioni sindacali sono fortemente preoccupate per la tenuta occupazionale di tutte le unità ad oggi impegnate nell'appalto, in totale trenta, in quanto "Si ristora" ribadisce che non tutto il personale verrà assunto e soprattutto non sarebbe garantito il mantenimento delle ore contrattuali. "Se tutto ciò dovesse essere confermato, sarebbe fortemente negativo per le maestranze e le relative famiglie". È stato chiesto un incontro al prefetto di Caltanissetta. "Una convocazione urgente di tutte le parti, al fine di scongiurare un dramma occupazionale che vedrebbe un arretramento dei diritti di trenta lavoratori e lavoratrici e delle loro rispettive famiglie. Nel comunicare lo stato di agitazione di tutte le maestranze, ribadiamo l'urgenza di un tavolo prefettizio onde evitare eventuali problematiche di ordine pubblico. Unitariamente censuriamo l'atteggiamento della società "Si Ristora", che non tiene conto dell'articolo 25, contenuto nel disciplinare di gara. Nel frattempo richiamiamo l'Asp, nella qualità di committente, quale garante dell'assunzione delle maestranze", spiegano i segretari Corallo, Bellomo e Mertoli.