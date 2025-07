"Passo in avanti per il Vittorio Emanuele", Scuvera: "Nel piano niente tagli"

Secondo il parlamentare Ars, che ha partecipato alla riunione della commissione, si tratta di “un passo avanti”

Gela. Se per i cinquestelle all'Ars, la prima audizione del governo regionale sul piano ospedaliero è stata una sorta di fallimento, con la stessa “maggioranza ipercritica”, di tutt'altro avviso è il parlamentare FdI Salvatore Scuvera. “Nel nuovo piano, frutto di interlocuzioni con i territori – sottolinea – non ci saranno posti letto tagliati a Mazzarino e Niscemi. Per Gela, non ci saranno decurtazioni e anzia abbiamo l'inserimento della breast unit, della stroke unit, di pschiatria, dei posti di urologia e ortopedia. Sono stati confermati i posti di medicina e chirurgia. Abbiamo la neurologia”. Secondo il parlamentare Ars, che ha partecipato alla riunione della commissione, si tratta di “un passo avanti”. Non c'è però ancora il voto finale e la discussione rimane aperta.