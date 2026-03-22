Paris imbattibile a Kvitfjell, completata la doppietta discesa-superG

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) - Dominik Paris completa l'opera a Kvitfjell nelle finali di Coppa del Mondo di Lillehammer Dopo il successo in discesa di ieri, il 36enne di Merano concede il bis e c...

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) - Dominik Paris completa l'opera a Kvitfjell nelle finali di Coppa del Mondo di Lillehammer Dopo il successo in discesa di ieri, il 36enne di Merano concede il bis e conquista l'ottava vittoria sulle nevi norvegesi (cinque in discesa e tre in superG). Il bronzo olimpico in carica in discesa ferma il cronometro sul tempo di 1'26"81, con un vantaggio di soli 0"07 sull'austriaco Vincent Kriechmayr, e centra il successo numero 26 in carriera, la sesta in superG. Completa il podio l'altro austriaco Raphael Haaser, terzo a 0"38. Per la terza volta a Paris riesce la doppietta discesa-superG a Kvitfjell dopo quelle messe a segno nel 2019 e nel 2025. L'azzurro si consolida in top ten in classifica generale, salendo all'ottavo posto con 698 punti. "E' una sorpresa anche per me. Sapevo che avrei potuto fare bene, ma un'altra vittoria non me l'aspettavo - spiega Paris - Le sensazioni erano molto strane sotto i piedi, con questa neve molto mossa. Io ho cercato di fare velocità, ma quando ho visto la luce verde al traguardo ho dovuto guardare due volte perchè non riuscivo a crederci". In quinta piazza c'è Giovanni Franzoni, a 0"86 di ritardo da Paris, che chiude quarto nella classifica di specialità a 16 punti da Haaser. "L'obiettivo di giornata non è stato centrato - le parole dell'argento olimpico di discesa a Milano-Cortina - Speravo di conquistare il podio di specialità, però non posso che ripartire da qui: chiudere quarto e sesto nelle classifiche delle prove veloci è un ottimo risultato". Bene Mattia Casse, nono a 1"42. Più indietro Guglielmo Bosca, 12esimo a 1"79, e Christof Innerhofer, 18esimo a 1"96. La Coppa del Mondo di superG va a Marco Odermatt, 19esimo a 1"97. Lo svizzero si con 425 punti, davanti a Kriechmayr con 347 e ad Haaser con 301. Quarto è Franzoni con 285 punti e quinto Paris con 257 e quattro posizioni recuperate grazie alla vittoria odierna. La Coppa del Mondo si prende un giorno di pausa e tornerà protagonista martedì 24 con il gigante: prima manche ore 10.30 e seconda alle 13.30 con impegnato Alex Vinatzer, nono in classifica di specialità.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).