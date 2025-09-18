Parigi, giovane gelese Giovanni Ratto porta l’Italia sul podio ai Mondiali OMC Hair World 2025

Il gelese è riuscito a distinguersi tra i migliori al mondo, dimostrando professionalità, tecnica e passione per un mestiere che si conferma arte a tutti gli effetti.

Gela. Orgoglio gelese a Parigi: Giovanni Ratto, 23 anni, è salito sul podio con la bandiera italiana ai Campionati Mondiali OMC Hair World 2025, l’evento più importante al mondo dedicato all’arte della coiffure. Alla competizione hanno partecipato oltre 1000 concorrenti provenienti da 44 nazioni, trasformando la capitale francese nella capitale mondiale dell’acconciatura.

Il giovane talento di Gela ha conquistato un 4º posto nella categoria “Classic Fade Cut”, sfiorando così una medaglia individuale in una delle prove più prestigiose. Ma non è tutto: grazie al punteggio accumulato anche nella categoria “Classic Cut”, ha contribuito al successo del team italiano che si è piazzato al 3º posto mondiale.Ratto ha gareggiato sotto la guida dell’Accademia Hair Beauty Professional, accompagnato dal trainer Mario Piccininno. L’accademia è stata fondata dal presidente Rino Palumbo e vede tra i suoi componenti della nazionale figure di spicco come il vicepresidente Alfredo Corradino, il segretario nazionale Marcello Auricchio, il coordinatore Tony Giuffrè e i soci fondatori Fausto e Noemi Palumbo. Grazie al loro supporto, il giovane gelese è riuscito a distinguersi tra i migliori al mondo, dimostrando professionalità, tecnica e passione per un mestiere che si conferma arte a tutti gli effetti.

Per Gela e per l’Italia, il risultato ottenuto da Giovanni Ratto è motivo di grande orgoglio. La sua dedizione, unita al lavoro di squadra e al sostegno dell’accademia, lo ha portato a scrivere una pagina importante in una competizione che rappresenta l’élite mondiale del settore. Un traguardo che non è un punto di arrivo, ma solo l’inizio di una carriera internazionale destinata a crescere.