Pardo dice sì a De Luca, ha deciso di aderire a "Sud chiama nord"

Pardo aderisce a "Sud chiama nord"

Gela. Simone Pardo aderisce al progetto civico "Sud chiama nord" di Cateno De Luca. L'imprenditore, già impegnato nel mondo dello sport e del calcio, ha scelto di stare in questo percorso politico. “La mia scelta - dice - è dettata dal giudizio positivo sulla politica di Cateno De Luca, volta a rendere migliore la Sicilia e per la sua dimostrata competenza amministrativa ma anche per il gran lavoro che compie Filippo Franzone per la nostra città e con lui il gruppo gelese di Sud chiama nord”. Secondo la dirigenza locale del gruppo, guidata da Francesco Salinitro, l'innesto sarà "propulsivo per l’intero movimento civico e per una Gela e una Sicilia migliori".