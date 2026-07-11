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Pardo dice sì a De Luca, ha deciso di aderire a "Sud chiama nord"

Pardo aderisce a "Sud chiama nord"

A cura di Redazione Redazione
11 luglio 2026 04:36
Pardo dice sì a De Luca, ha deciso di aderire a "Sud chiama nord" - Pardo (al centro) insieme all'assessore Franzone e al referente Salinitro
Pardo (al centro) insieme all'assessore Franzone e al referente Salinitro
Gela
Politica
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Gela. Simone Pardo aderisce al progetto civico "Sud chiama nord" di Cateno De Luca. L'imprenditore, già impegnato nel mondo dello sport e del calcio, ha scelto di stare in questo percorso politico. “La mia scelta - dice - è dettata dal giudizio positivo sulla politica di Cateno De Luca, volta a rendere migliore la Sicilia e per la sua dimostrata competenza amministrativa ma anche per il gran lavoro che compie Filippo Franzone per la nostra città e con lui il gruppo gelese di Sud chiama nord”. Secondo la dirigenza locale del gruppo, guidata da Francesco Salinitro, l'innesto sarà "propulsivo per l’intero movimento civico e per una Gela e una Sicilia migliori".

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