Parco archeologico, Regione nomina Turco: è il nuovo direttore

Gela. Il parco archeologico di Gela ha ufficialmente un nuovo direttore. L'assessore regionale Francesco Scarpinato ha firmato il provvedimento di nomina dell'architetto Emanuele Turco, che ha già svolto ruoli tecnici importanti in vari progetti, compreso quello del museo della nave greca. Era già stato nominato alla guida della soprintendenza regionale del mare. Per Scarpinato, Turco ha tutti i requisiti per occupare la direzione del parco archeologico che sovraintende i siti del territorio provinciale, a cominciare da quelli gelesi. La sua nomina arriva dopo un periodo di interim, a seguito delle dimissioni del precedente direttore. Turco si troverà a guidare il parco archeologico mentre il 24 febbraio è fissata la data di inaugurazione del museo di Bosco Littorio. "È una nomina che arriva in un momento storico particolarmente significativo per Gela. Stiamo vivendo una fase di rinascita culturale concreta - dice il sindaco Terenziano Di Stefano - il 24 febbraio aprirà il museo dei relitti greci e, a breve, anche il museo regionale riqualificato. All’architetto Turco auguro buon lavoro, certo che la sua competenza darà ulteriore slancio alla valorizzazione del nostro straordinario patrimonio". "Questa nomina è molto importante - dice l'assessore Romina Morselli - in questo modo, avremo un'interazione diretta con un direttore e si potrà, speriamo, programmare il rilancio di tutti i siti locali".