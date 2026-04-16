Quotidiano di Gela

Parchi gioco inclusivi, "si dia seguito a mozione Cavallo"

La mozione è stata approvata a gennaio

A cura di Redazione Redazione
16 aprile 2026 14:42
Parchi gioco inclusivi, "si dia seguito a mozione Cavallo" - Il consigliere comunale Sara Cavallo
Il consigliere comunale Sara Cavallo
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Il Consiglio comunale ha approvato lo scorso 20 gennaio la mozione per la realizzazione di parchi giochi inclusivi, proposta dal gruppo di Fratelli d’Italia e sostenuta dal consigliere comunale Sara Cavallo. L’iniziativa punta a garantire il diritto al gioco a tutti i bambini, senza distinzioni, attraverso la progettazione e la riqualificazione delle aree ludiche cittadine secondo criteri di piena accessibilità. Attualmente, molte strutture risultano infatti inadeguate o difficilmente fruibili per i minori con disabilità motorie. Nel testo approvato si richiama il principio sancito dall’Unicef, secondo cui il gioco rappresenta un diritto fondamentale: l’obiettivo è superare le barriere architettoniche e trasformare i parchi in spazi sicuri e inclusivi, capaci di favorire socialità e integrazione. Con l’approvazione della mozione, l’amministrazione comunale è ora chiamata ad avviare le necessarie valutazioni tecniche ed economiche, inserendo gli interventi nella programmazione dell’assessorato ai lavori pubblici. “Si tratta di un segnale importante – fanno sapere dal gruppo di Fratelli d’Italia – perché dopo troppo tempo qualcosa inizia finalmente a muoversi sul fronte dell’attuazione degli atti votati in consiglio comunale. Tuttavia, non può trattarsi di un episodio isolato”. Dal gruppo consiliare arriva quindi un invito chiaro: trasformare gli indirizzi politici in azioni concrete. “Le mozioni approvate non possono restare sulla carta – riporta una nota – ma devono tradursi in interventi reali, visibili e misurabili per la città”. Fratelli d’Italia assicura che continuerà a svolgere un ruolo di proposta e vigilanza affinché gli impegni assunti vengano rispettati e affinché Gela possa diventare sempre più inclusiva e attenta ai diritti di tutti. “Rendere Gela una città per tutti non è uno slogan, ma un dovere morale e politico”, concludono.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela