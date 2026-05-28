Parcheggio ex lido La Conchiglia, iniziati gli interventi per efficientarlo

Lo scorso anno, iniziò l'iter per pervenire a un intervento diretto del Comune, che già in quella fase aveva individuato la società in house municipale per portare avanti l'area di sosta e parcheggio

Gela. Sono iniziati gli interventi per efficientare l'area di parcheggio dell'ex lido La Conchiglia. Sarà adibita con circa duecento posti auto. È la società multiservizi comunale Ghelas a occuparsene. Gli interventi sono in essere, finalizzati ad assicurare un'area di parcheggio soprattutto in vista della consistente affluenza nella zona durante il periodo estivo. L'ente comunale ha deciso di affidare gli interventi a Ghelas, che si occuperà dell'area, attualmente a ridosso del cantiere per la riqualificazione del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. Lo scorso anno, iniziò l'iter per pervenire a un intervento diretto del Comune, che già in quella fase aveva individuato la società in house municipale per portare avanti l'area di sosta e parcheggio. Nella pianta generale, si aggiunge al parcheggio Arena, a servizio del centro storico e della zona del lungomare.