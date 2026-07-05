Parcheggio Arena, ieri sera auto in sosta selvaggia e negli stalli dei disabili

Parecchio caos all'interno del parcheggio pubblico

Gela. E' stata una serata piuttosto difficile, quella di ieri, nel parcheggio Arena. Tanti automobilisti che hanno cercato di sostare nella struttura, a metà strada tra il centro storico e la zona del lungomare, hanno segnalato vetture ferme in tratti non previsti e anche gli stalli destinati ai disabili sono stati occupati da chi non ne aveva diritto. Probabilmente, servirà un controllo maggiore, soprattutto in un periodo estivo che concentra migliaia di persone proprio nella zona tra il centro storico e il lungomare Federico II di Svevia, dove peraltro è stato appena riattivato il parcheggio ex "La Conchiglia". L'amministrazione comunale, in settimana, ha autorizzato un progetto obiettivo per una maggiore presenza di agenti della polizia locale durante le ore serali e notturne.