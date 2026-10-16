Parcheggi riservati ai residenti, attivi non appena sarà collocata la segnaletica: link per pass
Le aree diventeranno operative al completamento definitivo della segnaletica senza ulteriore comunicazione
Gela. Le aree sosta riservate ai residenti saranno operative nel momento in cui l'intera segnaletica sarà completata. I cartelli posizionati, ancora privi dei necessari pannelli integrativi e delle specifiche integrazioni di area sono oscurati. Le aree diventeranno operative al completamento definitivo della segnaletica senza ulteriore comunicazione. Si ricorda che il pass garantisce ai residenti titolari di parcheggiare gratuitamente un solo veicolo esibendo il pass. Tutti i residenti possono già richiedere il relativo pass scaricando il modulo dal seguente link: https://www.comune.gela.cl.it/download/0878543f630f4538ae80574cef636891/Modulo%20Richiesta%20Pass%20Residenti.pdf?e302556d0a1c24b712e7ceb7cb597e92