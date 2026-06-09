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Paradosso senologia, Cascio: "Con un medico in meno nonostante Di Martino sia pronto a ritornare"

La commissione continuerà a mantenere alto il livello d'attenzione sui servizi dell'ospedale “Vittorio Emanuele”, che sono deficitari come dimostrato dalle recenti emergenze del pronto soccorso

A cura di Redazione Redazione
09 giugno 2026 20:22
Paradosso senologia, Cascio: "Con un medico in meno nonostante Di Martino sia pronto a ritornare" - La commissione insieme a Guarnaccia
La commissione insieme a Guarnaccia
Gela
Attualità
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Gela. “Perché senologia deve rimanere con un senologo in meno quando addirittura c'è la disponibilità a ritornare del dottor Giuseppe Di Martino?”. Il quesito se lo pone il presidente della commissione consiliare sanità Floriana Cascio, a conclusione di un incontro che i componenti della stessa commissione hanno avuto con il vicepresidente Ados (l'associazione donne operate al seno), Dina Guarnaccia. “Addirittura – sottolinea Cascio – abbiamo già la disponibilità di un chirurgo, il dottor Salvatore Petitto, pronto a prestare servizio per senologia. Il dottor Di Martino, che è in pensione ma ha già confermato di voler rientrare per non lasciare vuoto un posto, è una vera istituzione in questo ambito. Per tutta risposta, Asp preferisce mantenere senologia con un medico in meno. Non capiamo questa strategia. Quando i medici ci sono e sono disposti a prendere servizio, si preferisce rimanere a scartamento ridotto”. La commissione continuerà a mantenere alto il livello d'attenzione sui servizi dell'ospedale “Vittorio Emanuele”, che sono deficitari come dimostrato dalle recenti emergenze del pronto soccorso. In commissione, a prevalere è uno spirito bipartisan, con maggioranza e opposizione concentrate su potenziali soluzioni per superare le difficoltà enormi del sistema sanitario locale. Alla riunione odierna hanno preso parte i consiglieri Armando Irti, Sara Cavallo, Francesco Castellana e Maria Grazia Fasciana.

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