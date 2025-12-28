Papa “Preghiamo per le famiglie che soffrono a causa della guerra”
28 dicembre 2025 11:20
ROMA (ITALPRESS) - "Nella luce del Natale del Signore continuiamo a pregare per la pace. In particolare per le famiglie che soffrono a causa della guerra, per i bambini, gli anziani e le persone più fragili. Affidiamoci all'intercessione della Santa Famiglia di Nazareth". Così Papa Leone XIV nel corso dell'Angelus domenicale a Piazza San Pietro.
