Papa “Preghiamo per le famiglie che soffrono a causa della guerra”

ROMA (ITALPRESS) - "Nella luce del Natale del Signore continuiamo a pregare per la pace. In particolare per le famiglie che soffrono a causa della guerra, per i bambini, gli anziani e le persone più f...

28 dicembre 2025 11:20
ROMA (ITALPRESS) - "Nella luce del Natale del Signore continuiamo a pregare per la pace. In particolare per le famiglie che soffrono a causa della guerra, per i bambini, gli anziani e le persone più fragili. Affidiamoci all'intercessione della Santa Famiglia di Nazareth". Così Papa Leone XIV nel corso dell'Angelus domenicale a Piazza San Pietro.

