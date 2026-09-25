Papa Leone XIV in Francia “La guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guer...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli". Così Papa Leone XIV nel corso dell'incontro con le autorità, con la Società Civile e con il Corpo Diplomatico nella Salle des fètes a Parigi, durante il suo viaggio apostolico in Francia. "Di fronte al rumore delle armi e alle crisi multiformi che scuotono il nostro mondo, la Francia ha la vocazione di rimanere artefice instancabile della pace e del multilateralismo, in particolare all'interno della nostra cara Europa. Possa la Francia, fedele ai suoi valori, tracciare il solco di una pace disarmata e disarmante e offrire con responsabilità il suo insostituibile contributo alla pace".

Per il Pontefice "la giustizia, la saggezza e il senso dell'umanità esigono che si arresti la corsa agli armamenti. La proibizione delle armi atomiche e il disarmo devono essere realizzati di comune accordo e accompagnati da controlli efficaci. Si diffonde infatti sempre più l'erronea convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, alimentando una nuova corsa agli armamenti difficilmente controllabile", conclude.

(ITALPRESS).

- foto: Ipa Agency -