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Papa Leone si trasferisce nel Palazzo Apostolico

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - Papa Leone XIV prende possesso dell'appartamento nel Palazzo Apostolico, trasferendosi, con i suoi più stretti collaboratori, negli spazi a disposizione dei suoi pred...

A cura di Redazione Redazione
14 marzo 2026 19:05
Papa Leone si trasferisce nel Palazzo Apostolico -
Italia
Italpress
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CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - Papa Leone XIV prende possesso dell'appartamento nel Palazzo Apostolico, trasferendosi, con i suoi più stretti collaboratori, negli spazi a disposizione dei suoi predecessori. Lo rende noto la Sala stampa vaticana.

Finora il Santo Padre abitava nel Palazzo del Sant'Uffizio, il suo alloggio quando era prefetto del Dicastero per i Vescovi.

L'ultimo Pontefice a vivere nel Palazzo Apostolico era stato Benedetto XVI. Papa Francesco, invece, aveva scelto di vivere a Casa Santa Marta.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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