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Papa a Mattarella “A Monaco per la costruzione del bene comune”

ROMA (ITALPRESS) - Papa Leone XIV è partito in elicottero per il Principato di Monaco. Durante il volo, il Santo padre ha inciato un telegramma al presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarel...

A cura di Redazione Redazione
28 marzo 2026 07:20
Papa a Mattarella “A Monaco per la costruzione del bene comune” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Papa Leone XIV è partito in elicottero per il Principato di Monaco. Durante il volo, il Santo padre ha inciato un telegramma al presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella in cui il Pontefice spiega di partire alla volta di Monaco "desideroso di incoraggiarvi la testimonianza cristiana e la costruzione del bene comune". Al capo di Stato, indirizza quindi un "cordiale saluto", insieme a "fervidi auspici per il progresso spirituale, civile e sociale della nazione italiana".

Quattro i principali appuntamenti che scandiranno il viaggio apostolico: la visita di cortesia al principe Alberto nel Palazzo Principesco, l'incontro con la comunità cattolica nella Cattedrale della Immacolata Concezione e quello con i giovani e i catecumeni nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Devota. Infine, la Messa finale nello Stadio Louis II dove il Papa compirà un giro in golf-kart. Intorno alle 17.45, di nuovo in elicottero, Leone XIV si congederà da Monaco per fare ritorno in Vaticano.

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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