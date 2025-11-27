Quotidiano di Gela

Paola Cortellesi riceve la Laurea honoris causa in Giurisprudenza all’Università di Messina

Paola Cortellesi ha tenuto una lectio su “C’è ancora domani”, film in cui affronta temi di emancipazione femminile e diritti

A cura di Redazione Redazione
27 novembre 2025 16:00
Paola Cortellesi riceve la Laurea honoris causa in Giurisprudenza all’Università di Messina -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

MESSINA (ITALPRESS) – L’Università di Messina ha conferito la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza a Paola Cortellesi. La cerimonia, alla presenza della rettrice Giovanna Spatari, del direttore del Dipartimento Alessio Lo Giudice e di numerose autorità.

Paola Cortellesi ha tenuto una lectio su “C’è ancora domani”, film in cui affronta temi di emancipazione femminile e diritti, sottolineando come il cinema possa incidere sulla coscienza civile. La rettrice ha richiamato il valore educativo dell’arte e la centralità della dignità della persona, mentre Lo Giudice ha evidenziato l’intreccio tra storia individuale e nascita della Repubblica nel film.

Emozionata, Paola Cortellesi ha ringraziato l’Ateneo ricordando che una laurea honoris causa premia meriti culturali, e ha ribadito come molte dinamiche di violenza e prevaricazione sulle donne restino ancora oggi attuali.

– Foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela