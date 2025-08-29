"Panta Rei", giovani talenti danno nuova voce alla musica italiana

Le mura federiciane continuano ad ospitare la rassegna "Percorsi musicali" dell'estate 2025 presieduti dall'associazione "Amici della musica G. Navarra".

Gela. Un omaggio ai grandi autori della musica italiana andrà in scena stasera alle 21:15 nel plesso santa Maria di Gesù. Le mura federiciane continuano ad ospitare i percorsi musicali dell'estate 2025 presieduti dall'associazione "Amici della musica G. Navarra".

Nati quasi per caso nel 2023, durante una serata di beneficenza, i "Panta Rei" sono un gruppo formato da cinque giovani musicisti di età compresa tra i 17 e i 22 anni. Dopo un primo cambio alla batteria, la formazione è oggi stabile e composta da Francesca Barresi (voce), Federico Capici (chitarra), Rocco Barresi (tastiere), Filippo Pisano (basso) e Salvatore Ferraro (batteria). Il debutto ufficiale è arrivato nel 2024, in occasione di un gemellaggio a Butera, con una scaletta interamente dedicata alla canzone d’autore italiana. Da quell’esperienza è nato il progetto che il gruppo porta avanti con entusiasmo: reinterpretare e rivisitare i grandi classici della nostra tradizione musicale, dando loro una nuova voce e un nuovo respiro.

Il nome "Panta Rei", ispirato al celebre pensiero di Eraclito, riflette lo spirito della band: la musica come flusso continuo di emozioni e ricordi, capace di unire persone diverse superando ogni distanza. Giovani ma determinati, i Panta Rei sono la dimostrazione che la passione può trasformarsi in un progetto artistico autentico e coinvolgente.