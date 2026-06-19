"Pane di Gela", incontro tra commissione e comitato: "Con regolamento Deco per tutela"

Il regolamento Deco consente di riconoscere ufficialmente e tutelare le produzioni locali che hanno un forte legame con il territorio, garantendo autenticità e qualità

Gela. La commissione consiliare agricoltura, pesca e mare ha tenuto un’audizione con il comitato "Pane di Gela, nell'ambito di in una serie di incontri programmati con associazioni e comitati locali finalizzati a promuovere e valorizzare il patrimonio agroalimentare e culturale della città. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di dialogo e collaborazione tra istituzioni e realtà territoriali, volto a rafforzare il legame tra produzioni locali di qualità e la tutela delle eccellenze del territorio. In particolare, l’obiettivo di questi incontri è la promozione del nuovo regolamento Deco (Denominazione Comunale), uno strumento che sta per entrare in vigore e che rappresenta un passo fondamentale per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici di Gela. Il regolamento Deco, infatti, consente di riconoscere ufficialmente e tutelare le produzioni locali che hanno un forte legame con il territorio, garantendo autenticità e qualità. La sua applicazione mira a valorizzare i prodotti tradizionali, contribuendo anche allo sviluppo economico e turistico della città, e rafforzando il senso di identità e appartenenza delle comunità locali. Durante l’audizione, la commissione ha avuto l’opportunità di approfondire le attività e le iniziative del comitato "Pane di Gela", un’organizzazione che si impegna attivamente nella promozione di un prodotto simbolo della nostra terra: il pane artigianale, autentico e di elevata qualità. Il Comitato si distingue per il suo impegno nel mantenere vive le tradizioni locali, promuovendo un prodotto che rappresenta non solo un alimento, ma anche un elemento identitario e culturale di Gela. Il lavoro del comitato "Pane di Gela" si inserisce perfettamente nello spirito del regolamento Deco, che mira a rafforzare il legame tra produzione e territorio, tutelando le tecniche di lavorazione tradizionali e valorizzando le caratteristiche uniche dei prodotti locali. La collaborazione tra istituzioni e realtà locali rappresenta, quindi, un passo strategico per il futuro della nostra economia agricola e alimentare. Ritengo che questa iniziativa rappresenti un passo importante sul fronte della valorizzazione delle produzioni locali, con benefici non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e turistico. La possibilità di riconoscere ufficialmente le eccellenze del territorio attraverso strumenti come il Deco può contribuire a rafforzare l’identità di Gela, promuovere il turismo gastronomico e tutelare le tradizioni secolari che rendono unica la nostra città. Rimango a disposizione per eventuali approfondimenti o per ulteriori dettagli sull’andamento di questa serie di incontri e sulle iniziative future. È fondamentale continuare a lavorare insieme per valorizzare il patrimonio enogastronomico di Gela e diffondere il suo valore sia a livello locale che oltre i confini della città.