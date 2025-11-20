Pane di Gela, comitato sollecita: "Si istituisca registro Deco"

L'iniziativa per il riconoscimento

Gela. Questa mattina, il comitato per il riconoscimento e la tutela del pane di Gela ha protocollato un sollecito formale al Comune, chiedendo urgentemente un incontro per fare il punto sulla richiesta presentata a settembre per l’ottenimento del marchio Deco e per l’istituzione del registro dei prodotti Deco. "Purtroppo, nonostante le rassicurazioni ricevute nei mesi scorsi riguardo all’attivazione imminente del registro, non risulta ad oggi alcuna risposta ufficiale o attività politica concreta in merito. Il comitato manifesta la propria delusione per questa mancanza di attenzione, che rischia di rallentare un percorso fondamentale per valorizzare un’eccellenza territoriale come il pane di Gela. Il marchio Deco rappresenta un’opportunità unica per tutelare l’origine, la qualità e le tradizioni del pane di Gela, rafforzandone l’identità e la riconoscibilità sui mercati locali e oltre. L’istituzione del registro Deco, strumento essenziale per formalizzare e gestire con trasparenza questa denominazione, è rimasta invece in sospeso, senza che il Comune abbia intrapreso azioni concrete per attivarla. Il Comitato, sostenuto dal Cna Artigiani e Imprenditori d’Italia, ribadisce con fermezza l’importanza di non dilatare ulteriormente i tempi, auspicando un dialogo immediato con le istituzioni per fare chiarezza e definire tempi certi. Il sollecito protocollato è un segnale chiaro di impegno e responsabilità verso la comunità dei produttori, dei commercianti e dei cittadini che guardano al pane di Gela come patrimonio condiviso da valorizzare.Nei prossimi mesi, il Comitato annuncia che continuerà a promuovere iniziative e progetti volti alla tutela e alla diffusione del Pane di Gela, auspicando finalmente un supporto istituzionale più deciso e concreto", fanno sapere dal comitato.