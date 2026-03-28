Pallavolo femminile, il Volley Gela ospita le Final Four Under 18

Giovedì 2 aprile, Gela diventerà il cuore della pallavolo giovanile.

Gela. Quattro squadre sul parquet con un solo obiettivo nel mirino: la vittoria ed il trofeo. Giovedì 2 aprile, Gela ospiterà le Final Four Under 18 e diventerà il cuore della pallavolo giovanile. Volley Gela Ecoplast, Mediterranea Serramenti Aragona, Siaz Piazza Armerina e Demmalight Sommatino le società protagoniste della competizione. In mattinata si disputeranno le due semifinali. Alle 18, invece, il PalaLivatino aprirà le porte per la finale.

“Ci stiamo preparando per questo grande appuntamento in cui avremo bisogno anche e soprattutto del sostegno di tutti voi - riporta in un comunicato il club biancazzurro -. Vi aspettiamo numerosi a tifare le nostre ragazze e vivere una giornata speciale di sport”.

Martedì 7 aprile, invece, la società locale ospiterà le Final Four Under 16.