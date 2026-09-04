Quotidiano di Gela

Palermo, uomo ferito con colpo di pistola alla testa

Il colpo di pistola lo avrebbe centrato alla nuca. Dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre l'ogiva dal cranio.

A cura di Redazione Redazione
04 settembre 2026 16:30
Palermo, uomo ferito con colpo di pistola alla testa -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo è stato ferito alla testa da un colpo d’arma da fuoco. E’ accaduto nei pressi di via Mazzola, nel quartiere Zen 2, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe riuscito a farsi accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove è stato ricoverato, vigile e cosciente. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. L’uomo ferito allo Zen è un 40enne. Il colpo di pistola lo avrebbe centrato alla nuca. Dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre l’ogiva dal cranio.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 04 settembre 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela