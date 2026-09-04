Palermo, uomo ferito con colpo di pistola alla testa
Il colpo di pistola lo avrebbe centrato alla nuca. Dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre l'ogiva dal cranio.
PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo è stato ferito alla testa da un colpo d’arma da fuoco. E’ accaduto nei pressi di via Mazzola, nel quartiere Zen 2, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe riuscito a farsi accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove è stato ricoverato, vigile e cosciente. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. L’uomo ferito allo Zen è un 40enne. Il colpo di pistola lo avrebbe centrato alla nuca. Dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre l’ogiva dal cranio.
– Foto di repertorio Polizia di Stato –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 04 settembre 2026