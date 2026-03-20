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Palermo, recuperati due cadaveri in mare all’Arenella

I cadaveri, in stato avanzato di decomposizione, sarebbero in acqua da almeno dieci giorni, secondo i primi accertamenti

A cura di Redazione Redazione
20 marzo 2026 16:52
Palermo, recuperati due cadaveri in mare all’Arenella -
Sicilia
Italpress
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PALERMO (ITALPRESS) – Due corpi senza vita sono stati trovati tra gli scogli dell’Arenella, a Palermo. I cadaveri, in stato avanzato di decomposizione, sarebbero in acqua da almeno dieci giorni, secondo i primi accertamenti. Sul posto sono intervenuti sommozzatori dei vigili del fuoco, militari della capitaneria di porto e agenti della polizia di Stato.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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