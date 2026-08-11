Palermo, Rap chiude il 2025 con un utile di 4,85 milioni di euro

PALERMO (ITALPRESS) – Si è tenuta ieri, presso la sede della RAP, l’assemblea dei soci per l’esame e l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. In rappresentanza del Comune ha partecipato, per delega del Sindaco, il vic

PALERMO (ITALPRESS) – Si è tenuta ieri, presso la sede della RAP, l’assemblea dei soci per l’esame e l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

In rappresentanza del Comune ha partecipato, per delega del Sindaco, il vicesindaco Brigida Alaimo unitamente al presidente della RAP Giuseppe Todaro, CDA (Edoardo Scarlata, Patrizia Porrello), al collegio Sindacale e del Direttore Generale della società RAP. Alla luce dei pareri favorevoli espressi dagli Organi di controllo in carica (Collegio Sindacale e società di revisione) il Socio Unico ha approvato il bilancio di esercizio 2025 di RAP SPA.

L’utile di euro 4,85 milioni conferma il pieno equilibrio economico dei conti e il completo risanamento patrimoniale dell’Azienda. Il documento contabile mostra una situazione patrimoniale solida, dove tutti gli indicatori economici e patrimoniali migliorano, con un ritorno all’utile dopo la perdita dell’anno precedente, che si attestava a 1,35 milioni di euro.

Ad influire sul riequilibrio è stato il rafforzamento patrimoniale disposto dal Socio Unico. Il Comune di Palermo è intervenuto con una sottoscrizione complessiva di 8,06 milioni di euro: 2,79 milioni in denaro e 5,27 milioni mediante conferimento di immobili (nello specifico la sede legale di Piazzetta Cairoli e quattro Centri Comunali di Raccolta). L’operazione ha consentito il ripianamento delle perdite pregresse e la ricostituzione del capitale sociale, fissato in 50.000 euro.

“L’approvazione del bilancio 2025 rappresenta un passaggio storico per l’azienda e per la città – spiega il presidente della RAP Giuseppe Todaro -. Oggi consegniamo al socio e alla cittadinanza un’azienda risanata, solida, con una cassa robusta e con i conti in sicurezza. RAP torna a produrre utile e può programmare il futuro con serenità. Le nostre priorità restano il fabbisogno del personale, l’efficientamento della raccolta differenziata, il completamento delle opere impiantistiche di Bellolampo e il miglioramento dei servizi di igiene ambientale resi al cittadino”.

-Foto ufficio stampa Rap-

(ITALPRESS).