Palermo, quattro giovani aggrediti dopo aver sventato un furto: uno è ricoverato in ospedale

PALERMO (ITALPRESS) – Una violenta aggressione è avvenuta ieri sera a Palermo nei pressi di via Brunelleschi. Quattro ragazzi sono stati assaliti da un gruppo di almeno 15 persone: uno di loro è stato colpito al volto da una bottiglia ed è ora ricoverato

PALERMO (ITALPRESS) – Una violenta aggressione è avvenuta ieri sera a Palermo nei pressi di via Brunelleschi. Quattro ragazzi sono stati assaliti da un gruppo di almeno 15 persone: uno di loro è stato colpito al volto da una bottiglia ed è ora ricoverato all’ospedale Cervello in attesa di sottoporsi a intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione, i quattro giovani avevano da poco finito di disputare una partita di calcetto ed erano seduti presso una rosticceria all’aperto.

Mentre mangiavano uno di loro avrebbe notato un ragazzo che provava a rubare uno scooter: avendo assistito alla scena i giovani si sono rapidamente avvicinati a lui, facendolo desistere e spingendolo alla fuga; alcuni minuti dopo, il gruppo di aggressori si è presentato dinanzi alla rosticceria e ha iniziato a colpire ripetutamente i quattro giovani. Sull’episodio sono in corso le indagini per risalire all’identità degli aggressori.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).