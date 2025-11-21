Palermo punto di riferimento per la professione legale, nasce l’International Lawyers Worldwide

L'iniziativa prende vita dall'esperienza consolidata dello studio legale Palmigiano e Associati

PALERMO (ITALPRESS) – Palermo è protagonista di un evento che guarda al futuro della professione legale: l’assemblea costitutiva dell’International Lawyers Worldwide (ILW). Questo incontro, che si è svolto al Palazzo Liberty Unique Hotel, ha dato il via a una rete internazionale pensata per innovare, rafforzare e facilitare la collaborazione tra avvocati di molteplici Paesi.

L’iniziativa prende vita dall’esperienza consolidata dello studio legale Palmigiano e Associati, una realtà legale che, da oltre settant’anni, si occupa di diritto civile, commerciale e internazionale, con un dipartimento dedicato alla clientela straniera. Con lo slogan Il futuro ti aspetta, Palmigiano e Associati ha deciso di creare una piattaforma dinamica, pronta ad affrontare le sfide globali e a facilitare la crescita di avvocati e studi legali in un mondo sempre più interconnesso. L’obiettivo è offrire nuove opportunità di collaborazione, sfruttando la potenza delle tecnologie emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale, per rispondere alle esigenze di un mercato legale in rapida evoluzione.

L’evento è stato aperto da Alessandro Palmigiano, managing partner di Palmigiano e Associati, che ha illustrato la missione di ILW. Palmigiano ha sottolineato come il futuro del diritto sia intrinsecamente legato all’innovazione tecnologica e alla globalizzazione, un processo che ILW vuole promuovere attivamente, con la volontà di diventare un punto di riferimento per i professionisti del settore legale. A seguire, hanno avuto luogo le presentazioni dei 36 studi legali aderenti alla rete, provenienti da oltre 15 Paesi: tra cui Brasile, Regno Unito, Spagna, Bosnia, Austria, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Stati Uniti e Turchia. Durante la giornata, sono stati definiti gli obiettivi strategici per i prossimi anni, assegnati ruoli e responsabilità agli associati e programmato il formato itinerante della riunione annuale, che vedrà ogni anno una sede diversa per rendere l’associazione sempre più aperta, dinamica e pronta a rispondere alle esigenze di un mercato globale in espansione.

“Il futuro del diritto è alimentato dall’intelligenza artificiale, dalle tecnologie emergenti e dalla globalizzazione – ha detto Alessandro Palmigiano, ideatore di ILW -. In un mondo sempre più connesso e interdipendente, la professione legale deve evolversi, integrando nuove soluzioni tecnologiche per affrontare le sfide future. ILW vuole seguire il cambiamento con una rete agile e preparata”.

La scelta di Palermo come sede inaugurale di ILW è particolarmente significativa: non solo la città si conferma come una meta di grande interesse turistico ma ora si pone anche come punto di riferimento per eventi, convegni e incontri professionali di rilevanza internazionale. Opportunità concrete per i professionisti del diritto ILW si propone come una risorsa per tutti i professionisti legali che desiderano crescere in un contesto globale e rispondere alle nuove sfide di un mercato in continua evoluzione.

La rete offre l’opportunità di sviluppare collaborazioni cross-border in contenziosi e operazioni internazionali, creando anche gruppi di lavoro tematici in settori specifici del diritto, favorendo così l’interdisciplinarità e l’approccio collaborativo. Questa piattaforma rappresenta un’occasione concreta per costruire una rete internazionale di professionisti, affrontare le sfide del futuro con un approccio innovativo e multidisciplinare e sviluppare soluzioni condivise per rispondere alle esigenze di un mondo che cambia velocemente.

– Foto Studio Legale Palmigiano e Associati –

(ITALPRESS).