Palermo pronto al play-off, Inzaghi “Spero di poter dedicare il nostro sogno ad Alessia”
Il tecnico Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Torretta, in vista della sfida di domani sera al Ceravolo:
PALERMO (ITALPRESS) – Difficile tornare a parlare di calcio dopo il dolore che ha accompagnato la piazza e la squadra negli ultimi giorni, a causa della scomparsa della piccola Alessia La Rosa, ma ora il mirino del Palermo deve tornare sul campo: c’è un play-off da affrontare e prima di tutto una semifinale da vincere, contro un Catanzaro che però è pronto a vendere cara la pelle.
Il tecnico Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Torretta, in vista della sfida di domani sera al Ceravolo: “Sono stati giorni particolari e tristi – racconta, – È stato bello vedere quello che tutta l’Italia ha fatto per Alessia, mi auguro che riusciremo a dedicarle il nostro sogno. Questa per noi è la partita più importante: dobbiamo andare a Catanzaro per vincere e chiudere i giochi. Abbiamo fatto 13 punti in più e questo deve pesare, abbiamo dimostrato di essere più forti: bisogna vincere, senza fare calcoli. Abbiamo grande rispetto per il nostro avversario, che è forte, ma noi abbiamo dimostrato di esserlo di più”.
Non mancano i dubbi di formazione, soprattutto legati alle condizioni di due elementi: “Per Bani e Palumbo il momento decisivo sarà la rifinitura di domani mattina, ma se qualcuno non è al 100% non gioca: oggi hanno fatto una parte dell’allenamento con i compagni. Sono due giocatori fondamentali, ma abbiamo una rosa così profonda che mi permette di non rischiare nulla: sicuramente giocherà Peda. Questa partita vale sicuramente di più di quella dell’1 maggio e sarà completamente diversa: giocheremo in un ambiente caldo, ma vedo i miei ragazzi in gran forma”.
Inevitabile, per Inzaghi, guardare più in là della gara di domani: “Dobbiamo finire questi play-off senza rimpianti: la squadra non ha mai deluso, sono convinto che faremo bene. Giocheremo con una consapevolezza diversa dagli altri anni, sapendo di essere forti: qualcuno ha fatto meglio di noi in campionato, ma abbiamo una grande possibilità. Speriamo di giocare quattro partite: la nostra sicurezza è data da tutto quello che abbiamo fatto finora. Con Reggina e Venezia non partivo favorito, era già un sogno fare i play-off: con il Palermo e con questi numeri voglio vincere a tutti i costi”.
L’ultima riflessione del tecnico è legata nuovamente alla scomparsa di Alessia, la piccola tifosa, la “Guerriera” rosanero deceduta a 8 anni dopo una lunga battaglia con il male: “La squadra ha partecipato a tutto ciò che la riguardava: queste cose a bambini non dovrebbero succedere, purtroppo la vita va avanti. A noi spetta il compito di regalarle il nostro sogno, lei l’avrebbe voluto a tutti i costi: siamo molto vicini alla famiglia, che ha avuto molto coraggio. Purtroppo, oltre ad Alessia, ci sono tanti altri bambini che vanno via o che soffrono: nel nostro piccolo dobbiamo fare qualcosa per loro. Lei è stata una guerriera, non ha mai mollato: è una cosa che mette i brividi”.
– Foto IPA Agency –
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