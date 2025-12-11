“Palermo Premia lo Sport”, lunedì 22 dicembre al Politeama la consegna dei riconoscimenti dell’edizione 2025

Appuntamento alle ore 17 di lunedì 22 dicembre al Politeama per atleti, dirigenti, società di Palermo e provincia, risultati vincitori nel corso del 2025 di medaglie d'oro o campionati italiani o internazionali.

PALERMO (ITALPRESS) – Appuntamento alle ore 17 di lunedì 22 dicembre al Politeama per atleti, dirigenti, società di Palermo e provincia, risultati vincitori nel corso del 2025 di medaglie d’oro o campionati italiani o internazionali. Saranno i protagonisti dell’edizione 2025 di “Palermo Premia lo Sport”, manifestazione indetta dall’Assessorato Comunale allo Sport e Turismo con il patrocinio della delegazione siciliana del Comitato Italiano Paralimpico (CIO) e dalla delegazione provinciale del CONI. I riconoscimenti verranno assegnati ai tesserati – nati o residenti a Palermo – di tutte le Federazioni ed Enti di Promozione Sportive affiliati o riconosciuti dai due Comitati. Il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, nella qualità di Presidente della Città Metropolitana, consegnerà invece i premi agli atleti di altre città del territorio provinciale.

“Torna una manifestazione nata nel 2007, quando per la prima volta mi venne affidata la delega allo Sport – dichiara l’assessore Alessandro Anello – e che mi ero impegnato a riproporre così come è avvenuto lo scorso anno con rinnovato apprezzamento degli sportivi e non solo dei praticanti. A nome di tutta la Città di Palermo con questa manifestazione diciamo “grazie” a chi porta con onore e successo il nome di Palermo in giro per l’Italia e nel mondo. Le loro affermazioni, i loro primati, i loro successi, ma in generale il loro impegno è motivo di orgoglio per tutti noi. Ed è giusto tributare, almeno una volta l’anno, il grande applauso ed una pubblica manifestazione di riconoscimento e apprezzamento. Scegliamo questo periodo non solo perché siamo alla fine della stagione ma anche per cogliere l’opportunità di avere in città atleti e dirigenti che tornano a casa per festeggiare il Natale. Una grande festa, aperta a tutti quelli che vorranno esserci”.

La premiazione verrà nuovamente condotta dai giornalisti Nadia La Malfa e Roberto Gueli. L’ingresso è libero, sino ad esaurimento dei posti. Media partner di “Palermo Premia lo Sport 2025”, organizzata da VM Agency Group e Stratos DMP, è l’agenzia di stampa Italpress.

– Foto Ufficio Stampa Stratos DMP –

(ITALPRESS).