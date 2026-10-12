Palermo, Pino Toro dona l’archivio di “Città per l’Uomo” all’Istituto “Pedro Arrupe”

"Città per l'Uomo" e il suo fondo archivistico tornano all'Istituto di formazione politica "Pedro Arrupe", con la donazione da parte dello storico coordinatore del movimento, Pino Toro.

PALERMO (ITALPRESS) – “Città per l’Uomo” e il suo fondo archivistico tornano all’Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe”, con la donazione da parte dello storico coordinatore del movimento, Pino Toro. Le carte che raccontano la stagione della “Primavera di Palermo”, ritornano nel luogo dove, negli anni ’80, partì uno dei primi significativi slanci di quella stagione di rinascita per la città dopo le sanguinose stragi mafiose. Ventitré unità di conservazione tra rassegna stampa, volantini, manifesti, e fax che da collezione privata sono passati a essere patrimonio comune, restituendo gli impulsi della formazione politica già svolta e dandogli nuova linfa, utile alle giovani generazioni e al bisogno di memoria.

“Quella di oggi è un’ulteriore tappa del nostro cammino di formazione e ricerca”, dichiara Padre Gianni Notari in merito al percorso che, grazie al lavoro di ricerca iniziato nel 2025 da Valerio Lombino, ha dato risalto al valore complessivo dell’archivio, indagando tra passato e presente della rete cattolica a Palermo.

“Avevo pensato a questa donazione già un anno fa, perché certe carte è importante conservarle nel luogo giusto, evitando di darle a chi non ne comprende il valore”, sottolinea Toro, che riporta alla mente il “coraggio della denuncia e il desiderio di confronto” che i documenti facenti parte dell’archivio di ‘Città per l’Uomo’ mettono ancora oggi in risalto. “Citta per l’Uomo è stata l’anima della Primavera di Palermo – prosegue Toro – e questo archivio può diventare un luogo di formazione civica per i giovani, dove poter studiare come nacque quel particolare momento storico di resistenza. In quel periodo – ha raccontato – la città fu costellata di lapidi e di una serie di regolamenti di conti che resero nera la vita nella nostra città, però la Primavera dette una risposta estremamente positiva. In questo archivio che consegniamo al centro Arrupe – ha concluso Toro – c’è un dibattito serrato, ci sono contrapposizioni, speranze e sofferenze di quel periodo, tutto documentato con comunicati stampa, dossier e tanto altro che ci dà una fedele interpretazione di quel periodo”.

– Foto xi6/Italpress –

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