Palermo, nuove intimidazioni contro negozi a Sferracavallo e Tommaso Natale

A lanciare l'allarme sono stati i titolari dei locali. Indagano i carabinieri.

PALERMO (ITALPRESS) – Nuove intimidazioni a Palermo. Bottiglie contenenti liquido infiammabile sono state trovate davanti alla pizzeria Sunset di Sferracavallo e nei pressi del bar pasticceria Sweet Life, nella borgata marinara. Analogo episodio davanti al ristorante Ulisse, a Tommaso Natale. A lanciare l’allarme sono stati i titolari dei locali. Indagano i carabinieri.

CISL “REAGIRE INSIEME CONTRO MAFIA CHE ALZA TIRO”

“Sono segnali quotidiani preoccupanti e allarmanti, quelli legati agli episodi avvenuti nelle ultime settimane a Sferracavallo e Tommaso Natale, che colpiscono il cuore delle borgate marinare di Palermo. Una deriva che va fermata subito, la mafia delle intimidazioni, delle richieste del pizzo, ma anche della violenza di strada come confermano i fatti di cronaca delle ultime settimane nel capoluogo siciliano, alza sempre di più il tiro e questo richiede uno sforzo in più sul fronte del contrasto e del controllo del territorio”. Lo afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, commentando gli ultimi episodi intimidatori nei confronti dei locali di Sferracavallo e Tommaso Natale.

“Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutti i titolari degli esercizi commerciali che sono bersaglio di questi atti intimidatori e vessatori, non vanno lasciati soli. Preoccupa molto la recrudescenza del fenomeno delle estorsioni, della violenza armata soprattutto e spesso per mano di giovani e che mette a rischio i cittadini. Il percorso della legalità è ancora lungo e va affrontato tutti insieme. Perché finché l’oppressione mafiosa si farà sentire, il nostro territorio non potrà rinascere e svilupparsi come merita” conclude Badami.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).