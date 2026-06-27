Palermo, lo studio legale Palmigiano e Associati diffida il Comune per fermare i lavori della pista ciclabile di viale Michelangelo

Lo studio legale Palmigiano e Associati ha chiesto al Comune di Palermo "l'immediata sospensione dell'intervento, nell'interesse di un'attività commerciale della zona"

PALERMO (ITALPRESS) – Una diffida formale per fermare i lavori della pista ciclabile di viale Michelangelo. Lo studio legale Palmigiano e Associati ha chiesto al Comune di Palermo “l’immediata sospensione dell’intervento, nell’interesse di un’attività commerciale della zona, contestando le modifiche apportate al progetto esecutivo originario e segnalando possibili criticità sotto il profilo della sicurezza stradale, della viabilità e dell’accessibilità delle attività economiche”, si legge in una nota.

Lo studio assiste un’attività commerciale di viale Michelangelo, direttamente interessata dagli interventi in corso. “La vicenda, che ha già determinato una significativa mobilitazione di residenti, commercianti e cittadini, pone questioni di particolare rilievo non soltanto sotto il profilo della viabilità urbana, ma anche con riferimento alla sicurezza stradale, all’accessibilità degli esercizi commerciali e alla corretta ponderazione degli interessi coinvolti”, prosegue la nota.

L’attività, assistita dagli avvocati Alessandro Palmigiano e Licia Tavormina, non contesta la promozione della mobilità sostenibile né, in linea di principio, la realizzazione di infrastrutture ciclabili. Vengono tuttavia sollevate “specifiche criticità in ordine alla nuova localizzazione e configurazione dell’intervento su viale Michelangelo, strada caratterizzata da elevati flussi di traffico, presenza costante di mezzi pesanti, numerosi esercizi aperti al pubblico e rilevanti esigenze di accesso, sosta, carico e scarico merci”.

Secondo lo studio legale “la nuova configurazione viaria, priva di collegamento funzionale con la rete ciclabile esistente, determinerà un aggravamento della congestione veicolare e possibili profili di pericolo per pedoni, ciclisti, automobilisti, utenti e dipendenti e rischierà di incidere in modo diretto e immediato sull’operatività delle attività commerciali presenti lungo il tratto interessato, determinando difficoltà di accesso per la clientela, riduzione degli spazi funzionali alla normale fruizione degli esercizi”.

Particolare attenzione viene posta anche sulla circostanza che “l’intervento, nella sua attuale configurazione, risulterebbe frutto di modifiche sopravvenute rispetto all’impostazione originaria del progetto, con possibili ricadute sulla coerenza complessiva dell’opera rispetto agli strumenti di pianificazione urbana e della mobilità cittadina”. Proprio per queste ragioni, lo studio legale Palmigiano e Associati ha già presentato una formale diffida al Comune di Palermo, chiedendo “di sospendere immediatamente i lavori in corso su viale Michelangelo e su tutti i tratti del progetto “Costa Sud – Lotto 2″ interessati dalle modifiche approvate con determinazione dirigenziale del 29 maggio 2026, con ripristino della configurazione viaria preesistente nelle more della complessiva revisione del progetto”.

È stato inoltre chiesto al Comune “di riferire con urgenza al consiglio comunale sulle ragioni che hanno condotto alla modifica del progetto esecutivo originario e sull’iter procedimentale seguito. La diffida invita altresì l’Amministrazione a ripristinare il progetto esecutivo originario, come completato, verificato, validato e approvato tra aprile e novembre 2025 o, comunque, ad avviare un autentico percorso di confronto con tutti i soggetti interessati, ivi comprese le attività commerciali, i residenti, i Consigli di Circoscrizione e la Consulta della Bicicletta, prima di adottare qualunque modifica sostanziale al progetto”.

Lo studio legale Palmigiano e Associati evidenzia che “la sostenibilità urbana non può essere perseguita attraverso soluzioni emergenziali o prive di un adeguato coordinamento con il contesto viario esistente. La realizzazione di piste ciclabili rappresenta un obiettivo condivisibile ma deve avvenire mediante interventi razionali, sicuri, funzionali e compatibili con le caratteristiche concrete delle strade interessate, nel rispetto delle esigenze della collettività, dei residenti e delle attività economiche presenti sul territorio”.

– Foto ufficio stampa Studio legale Palmigiano e Associati –

(ITALPRESS).