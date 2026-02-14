Palermo, Lagalla: “Sull’emergenza abitativa abbiamo dimostrato responsabilità e determinazione”

PALERMO (ITALPRESS) & & importante sottolineare oggi, ancora una volta, il senso di responsabilità e la determinazione dimostrati dall& comunale sul fronte dell& abitativa. L& Ferrandelli ha

PALERMO (ITALPRESS) – “È importante sottolineare oggi, ancora una volta, il senso di responsabilità e la determinazione dimostrati dall’amministrazione comunale sul fronte dell’emergenza abitativa. L’assessore Ferrandelli ha scelto di presidiare personalmente l’immobile per impedirne l’occupazione. La sua presenza, insieme a quella di rappresentanti della società civile e del mondo accademico, testimonia un coinvolgimento autentico e corale della nostra comunità. Il fatto che accanto alle istituzioni vi fossero anche docenti universitari, professionisti e volontari è un segnale importante: Palermo sa fare rete nei momenti delicati, unendo istituzioni e cittadinanza attiva nella difesa della legalità e dei diritti. Questo gesto non è soltanto simbolico, ma rappresenta l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione che non intende voltarsi dall’altra parte di fronte a situazioni complesse. Siamo e saremo presenti, con fermezza e responsabilità”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

“È altrettanto importante sottolineare che l’abitazione in questione è stata riconsegnata spontaneamente al Comune da una famiglia. Si tratta di un segnale fondamentale: esiste una parte significativa della cittadinanza che collabora con le istituzioni e riconosce il valore della legalità e del rispetto delle regole. Questo è un patrimonio civico che va riconosciuto e rafforzato”.

“Sto seguendo costantemente la vicenda insieme all’assessore Ferrandelli e all’assessore al Patrimonio Alaimo. In queste ore ho sentito il Questore e il Comandante della Polizia municipale per garantire la prosecuzione di un’attività di presidio anche nelle prossime ore, che saranno strategiche per assicurare stabilità e sicurezza. Rivolgo un sentito ringraziamento alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia municipale per il sostegno e la collaborazione assicurati in questa operazione. La difesa della legalità e la tutela delle famiglie assegnatarie sono e resteranno una priorità assoluta per questa amministrazione” conclude Lagalla.

-Foto ufficio stampa Ferrandelli-

(ITALPRESS).