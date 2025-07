Palermo Ladies Open, si ferma al secondo turno l’azzurra Ambrosio

Sherif getta la spugna e Jamrichova termina agli ottavi la sua prima avventura a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Ambrosio esce di scena, Sherif getta la spugna e Jamrichova termina agli ottavi la sua prima avventura a Palermo. Tre delle protagoniste più attese si congedano dal Country in maniera e modalità diverse.

La testa di serie numero 1 del torneo Mayar Sherif, ex 22 al mondo, è stata costretta a gettare la spugna per un problema fisico a qualche ora dal match con la belga Hanne Vandewinkel che, dopo avere sconfitto al primo turno la licatese Dalila Spiteri, è approdata ai quarti senza giocare. Domani affronterà per un posto in semifinale Tatiana Prozorova.

Si ammaina anche l’ultima bandiera italiana nella 36^ edizione del torneo che un tempo aveva l’azzurro quale colore dominante. La 28enne tennista nata in Germania da genitori della provincia di Salerno, in tabellone grazie a una wild card, si è arresa in 2 set alla maggiore solidità di Tamara Zidansek, che al primo turno aveva eliminato Tyra Grant (che sta comunque proseguendo gli allenamenti al Country con Renzo Furlan). La 27enne slovena, semifinalista nel 2021 al Roland Garros si è confermata giocatrice tatticamente impeccabile chiudendo il match in un’ora e 50 minuti con il punteggio di 6-2 7-6.

“C’erano condizioni molto difficili, non tanto per il caldo quanto per l’umidità – ha detto Zidansek -. Abbiamo giocato tantissimi scambi con traiettorie alte, per me era importante restare sul pezzo e non restare troppo indietro rispetto alla linea di fondo. Ho cercato di mettere pressione anche nel secondo set, avevo bisogno di restare nel match perché lei non aveva più niente da perdere. Nei punti finali le cose sono andate meglio, sono molto contenta di aver vinto. Voglio arrivare in fondo a ogni torneo ma devo pensare partita dopo partita. Ogni match è diverso dall’altro, è una sfida continua ogni giorno”.

Zidansek nei quarti affronterà una delle due ultime teste di serie rimaste in tabellone: l’austriaca Julia Grabher, mentre l’altra testa di serie, la numero 3, la britannica Francesca Jones, affronterà Panny Udvardy che ha messo fine alla prima esperienza a Palermo di Renßta Jamrichovß, 18 anni, ex numero 1 al mondo junior e vincitrice lo scorso anno di Australian Open e Wimbledon junior. La giovane e promettente tennista slovacca è stata sconfitta in 2 set per 6-4 7-5 in un’ora e 37 minuti di gioco dall’ungherese che raggiunge i quarti così come aveva fatto la scorsa settimana nel Wta 250 di Iasi in Romania.

“E’ stata durissima fin dall’inizio – ha detto a fine partita Panna Udvardy – lei ha servito in maniera grandiosa e quindi ho dovuto dare il massimo al servizio. Credo di aver fatto molto bene, soprattutto nel primo set quando sono riuscita a gestire il break ottenuto. Nel secondo set non era facile gestire i rimbalzi. Credo di aver fatto bene anche nella gestione dei momenti di difficoltà, quando lei è stata più aggressiva. Il Palermo Ladies Open? Sono molto contenta di giocare questo torneo, sono felice di essere tornata. Mi piace Palermo, mi piacciono le condizioni di gioco e riesco a godermi momenti di relax quando non sono in campo”. Domani le partite avranno inizio alle 17.30.

E sempre domani al Country avrà inizio il torneo internazionale Under Wheelchair, secondo appuntamento giovanile di categoria mai disputato in Italia. Parteciperanno 4 atleti junior: il messinese Andrea Roccano, il piemontese Lorenzo Politanò e gli abruzzesi Rino Di Matteo e Lorenzo Valentini. Si affronteranno in un girone all’italiana.

