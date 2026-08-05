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Palermo, La Russa chiama il sindaco Lagalla e gli rinnova la sua stima

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, secondo quanto apprende l'Italpress, ha telefonato al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

A cura di Redazione Redazione
05 agosto 2026 21:53
Palermo, La Russa chiama il sindaco Lagalla e gli rinnova la sua stima -
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PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, secondo quanto apprende l’Italpress, ha telefonato al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Durante il colloquio La Russa ha rinnovato al primo cittadino la propria stima e ha comunicato l’intenzione di recarsi in visita nel capoluogo siciliano nel corso dell’estate.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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Verificato il: 05 agosto 2026

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