Palermo, la Regione revoca la concessione della spiaggia di Mondello alla società Italo Belga

PALERMO (ITALPRESS) – L’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente comunica che, “con decreto firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente Calogero Beringheli, ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga e pertanto ha deciso di adottare un provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima per gravi violazioni e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione stessa”.

