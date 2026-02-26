Palermo, la Regione revoca la concessione della spiaggia di Mondello alla società Italo Belga
A cura di Redazione
26 febbraio 2026 16:40
PALERMO (ITALPRESS) – L’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente comunica che, “con decreto firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente Calogero Beringheli, ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga e pertanto ha deciso di adottare un provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima per gravi violazioni e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione stessa”.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).