Palermo, Inzaghi verso il Venezia “Con Stroppa tante promozioni insieme, speriamo sia di buon auspicio”

Alla vigilia dell'ultima giornata di Serie B contro il Venezia, Pippo Inzaghi ha chiesto al suo Palermo di non abbassare la guardia

PALERMO (ITALPRESS) – Lottare fino alla fine e non perdere di vista l’obiettivo. Alla vigilia dell’ultima giornata di Serie B contro il Venezia, Pippo Inzaghi ha chiesto al suo Palermo di non abbassare la guardia. I rosanero, già certi di disputare i play-off, affronteranno una squadra pronta a festeggiare la promozione in Serie A davanti a uno stadio sold out, ma il tecnico ha ribadito l’importanza di chiudere bene la regular season. “Dobbiamo cercare di finire bene, abbiamo dimostrato con il Catanzaro che per noi ogni partita è importante”, ha spiegato Inzaghi ai microfoni del sito ufficiale del club di viale del Fante. L’obiettivo è chiaro: arrivare ai play-off nelle migliori condizioni possibili e magari toccare quota 75 punti. “Mi piacerebbe chiudere a 75 punti, secondo me sarebbe un risultato molto importante per il campionato di Serie B”, ha aggiunto l’allenatore rosanero. Sul fronte formazione Inzaghi non si sbilancia, ma ribadisce la voglia di scendere in campo per ottenere il meglio in casa dell’unica squadra già sicura della promozione in A, la capolista Venezia. “Domani giocheranno i migliori, quelli che mi danno più garanzie per poter vincere questa partita”, ha sottolineato, spiegando che l’unica attenzione particolare sarà riservata ai diffidati in vista degli spareggi promozione.

Inzaghi ha poi tracciato un bilancio del percorso compiuto dal Palermo fino a questo momento: “La fotografia è che la squadra ha fatto un campionato importante. Però quello che abbiamo fatto bene non è bastato”. La sfida del “Penzo” avrà inevitabilmente anche un significato speciale per il tecnico rosanero, protagonista di due stagioni importanti sulla panchina del Venezia. “Per me non è mai normale tornare in quello stadio, lì ho tantissimi amici e per me è sempre stata un’emozione tornare in A. A inizio stagione ho detto che sarei stato contento di vedere Venezia e Palermo in Serie A, loro ce l’hanno fatta, sono stati bravi a prendere il miglior allenatore che potessero prendere sulla piazza per vincere il campionato. Stimo Stroppa, con lui abbiamo condiviso tante promozioni insieme, da avversari, ma alla fine abbiamo festeggiato entrambi e speriamo che questo sia di buon auspicio per noi”. Infine, un pensiero ai tifosi del Palermo, che ancora una volta non potranno seguire in massa la squadra in trasferta, viste le restrizioni: “Dispiace, noi sappiamo quello che sono i nostri tifosi. Speriamo di regalargli una bella partita da casa e che poi si carichino in vista dei play-off”.

– foto di repertorio ufficio stampa Palermo Calcio –

(ITALPRESS).