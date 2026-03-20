Palermo, Inzaghi verso il Padova “Bisogna arrivare alla sosta nel modo migliore”

Il tecnico rosanero Filippo Inzaghi, parlando ai microfoni del club, ha sottolineato l'urgenza di una reazione per tenere vivo il sogno promozione

PALERMO (ITALPRESS) – La delusione per i risultati negativi con Monza e Juve Stabia è stata già smaltita: ora il mirino del Palermo è puntato sulla sfida di domani con il Padova, l’ultima prima della sosta e di un ciclo finale di partite che si preannuncia terribile. Il tecnico rosanero Filippo Inzaghi, parlando ai microfoni del club, ha sottolineato l’urgenza di una reazione per tenere vivo il sogno promozione: “Penso che la squadra debba arrivare bene a questa gara, abbiamo voglia di tornare subito a vincere. I ragazzi si sono preparati bene: dobbiamo ancora capire chi ha recuperato da queste due partite in quattro giorni, però penso che andremo a fare una grande prestazione; la squadra sente la necessità di tornare a vincere e ci proverà in tutti i modi”.

Sebbene il Padova venga da tre sconfitte di fila, non è l’unica squadra a voler reagire: “In Serie B tutti hanno voglia di riscatto, anche noi – afferma Inzaghi, – Bisogna arrivare alla sosta nel modo migliore; in queste due partite probabilmente abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, ma se non ci siamo riusciti è solo per demerito nostro”. Capitolo formazione: sicuro il rientro dopo la squalifica di Filippo Ranocchia, dopodiché il tecnico evidenzia come “dovrò valutare fino a poche ore prima della partita chi potrà partire dall’inizio o subentrare: penso che i cambi siano quelli che decidono il destino delle partite, quindi cercherò di fare le scelte anche in base a questo; sarà importante chiudere con una vittoria e accorciare in classifica, per poi riposarsi e pensare alle sei finali che ci aspettano”.

Anche all’Euganeo il settore ospiti sarà pieno: un dato che, secondo Inzaghi, è in linea con quanto visto nelle ultime due partite nonostante le mancate vittorie: “Abbiamo un debito incredibile verso la nostra gente, ho sempre detto fin da inizio stagione che sudando la maglia il pubblico applaude ed è successo sia con il Monza che con la Juve Stabia: anche se non si vince riconoscono il merito e questo per me è un motivo di grande soddisfazione. Questi tifosi hanno dimostrato di premiarci anche se non vinciamo: dobbiamo regalargli tante belle partite e tenerceli stretti”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).