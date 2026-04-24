Palermo, Inzaghi “Contro la Reggiana abbiamo a disposizione un solo risultato”

Così Pippo Inzaghi, tecnico del Palermo, in vista della trasferta di domani contro la Reggiana

PALERMO (ITALPRESS) – “Ci attende una gara complicata, come lo sono tutte in Serie B. Sappiamo che loro si giocano tanto, ma anche per noi la posta in palio è decisiva. Dobbiamo andare in campo per vincere questa partita, non abbiamo alternative. Ci siamo preparati al meglio e speriamo di fare una grande gara”. Così Pippo Inzaghi, tecnico del Palermo, in vista della trasferta di domani contro la Reggiana. Il tecnico rosanero sa bene che ogni match di Serie B nasconde insidie, per questo non vuole cali di concentrazione, anche perché gli emiliani sono ultimi e proveranno in tutti i modi a strappare punti: “Guardiamo noi stessi – ha sottolineato ai microfoni del sito ufficiale del club di viale del Fante -. Penso che la partita dipenderà dalla nostra interpretazione, da come partiremo. Siamo consci che per noi è una partita da vincere assolutamente. Sarà difficile, ma sappiamo la nostra forza e siamo pronti per fare una grande partita”. Mancano solamente tre gare al termine della regular season e nella parte alta della classifica c’è una grande bagarre tra quattro squadre, tra cui quella di Inzaghi, quarta e a -4 dalla coppia formata da Monza e Frosinone e a -9 dalla capolista Venezia

“Dobbiamo pensare a noi stessi. Abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a essere a tre giornate alla fine ancora in lotta per tutto. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni. Dobbiamo andare a vincere su un campo complicato, perché chiaramente la Reggiana si gioca tanto. Ma noi abbiamo solo un risultato e dobbiamo andarlo a conquistare a tutti i costi”. Infine Inzaghi ha rivolto il suo pensiero ai tifosi, visto che al Mapei sono attesi oltre 2.000 supporter rosanero: “Non mi sorprende, i nostri tifosi sono stati l’arma in più. Sono contento che si stia creando una bella alchimia tra questa squadra e tifosi. Noi dobbiamo essere sempre all’altezza, renderli orgogliosi, al di là del risultato. Speriamo di regalargli una grande partita e una bella vittoria”.

– foto di repertorio ufficio stampa Palermo Calcio –

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